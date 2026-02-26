Fiaccolata a Niscemi a un mese dalla frana

A un mese dall’incidente a Niscemi, molte persone si sono radunate per una fiaccolata. L’evento ha riunito cittadini di diverse età, che hanno camminato insieme lungo le strade della città. La manifestazione è stata un momento di vicinanza e di ricordo per chi è stato coinvolto dall’evento. La fiaccolata si è conclusa con un momento di silenzio e riflessione.

