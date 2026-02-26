Festival di Sanremo la seconda serata vola al 59,5% di share

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 9 milioni davanti alla tv per lo show di Carlo Conti. La seconda serata del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti ha conquistato su Rai 1 una media di 9 milioni e 53mila telespettatori, pari al 59,5% di share in total audience. Un dato che migliora, in termini di share, quello della prima serata, che si era fermata al 58% con 9 milioni e 600mila spettatori. Il confronto con lo scorso anno evidenzia però numeri più alti nel 2025, quando la seconda serata aveva raggiunto 11 milioni e 800mila spettatori e il 64,6% di share. Tra i migliori risultati degli ultimi trent’anni. Il risultato ottenuto quest’anno rappresenta il quarto miglior dato dal 1995, anno in cui il Festival guidato da Pippo Baudo toccò il 65,42% di share. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

