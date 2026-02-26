Festival di Sanremo i primi cinque della classifica della seconda serata
La seconda serata del Festival di Sanremo ha visto salire sul palco dell’Ariston 15 dei 30 big in gara. In ordine di uscita hanno cantato le Bambole di pezza ( Resta con me ), Chiello ( Ti penso sempre ), Dargen D’Amico ( Ai ai ), Ditonellapiaga ( Che fastidio! ), Elettra Lamborghini ( Voilà ), Enrico Nigiotti ( Ogni volta che non so volare ), Ermal Meta ( Stella stellina ), Fedez & Marco Masini ( Male necessario ), Fulminacci ( Stupida sfortuna ), J-Ax ( Italia starter pack ), LDA & Aka 7even ( Poesie clandestine ), Levante ( Sei tu ), Nayt ( Prima che ), Patty Pravo ( Opera ) e Tommaso Paradiso ( I romantici ). A fine serata sono stati svelati i primi cinque della classifica ottenuta dal voto della Giuria delle Radio e Televoto, senza ordine di piazzamento: Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini e Ermal Meta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
