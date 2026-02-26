festival di sanremo i primi cinque della classifica della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo ha visto salire sul palco dell’Ariston 15 dei 30 big in gara. In ordine di uscita hanno cantato le Bambole di pezza ( Resta con me ), Chiello ( Ti penso sempre ), Dargen D’Amico ( Ai ai ), Ditonellapiaga ( Che fastidio! ), Elettra Lamborghini ( Voilà ), Enrico Nigiotti ( Ogni volta che non so volare ), Ermal Meta ( Stella stellina ), Fedez & Marco Masini ( Male necessario ), Fulminacci ( Stupida sfortuna ), J-Ax ( Italia starter pack ), LDA & Aka 7even ( Poesie clandestine ), Levante ( Sei tu ), Nayt ( Prima che ), Patty Pravo ( Opera ) e Tommaso Paradiso ( I romantici ). A fine serata sono stati svelati i primi cinque della classifica ottenuta dal voto della Giuria delle Radio e Televoto, senza ordine di piazzamento: Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini e Ermal Meta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sanremo 2026 - La classifica della seconda serata

Sanremo 2026, nuova classifica e pubblico in rivolta: Abolite il televoto. La top 5 accolta tra i fischi sul webLa seconda puntata del Festival di Sanremo ha faticato a coinvolgere i telespettatori. Unica nota positiva, Achille Lauro, eletto re della serata ... libero.it

A tutto Festival Ecco i meme più divertenti della seconda serata di Sanremo 2026Mercoledì sera è andata in scena la seconda serata del Festival della canzone italiana. A Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. 1 ... bluewin.ch

