Al Teatro Ariston si svolge la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con i presentatori che introducono le esibizioni e interagiscono con il pubblico. Tra i momenti in evidenza, la vittoria di Filippucci nelle Nuove Proposte e l’esecuzione dell’Inno di pace, interpretato da Alicia Keys e Ramazzotti, accompagnato dal coro dell’Antoniano. La serata prosegue con le esibizioni dei cantanti in gara e gli interventi sul palco.

SANREMO – Carlo Conti e Laura Pausini, in corpetto di velluto nero a ampia gonna bianca di ruche e piume, accolgono il pubblico al Teatro Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Si parte subito con la finalissima delle Nuove Proposte annunciata da Gianluca Gazzoli. Apre Angelica Bove con la canzone Mattone, che testimonia la profondità della sua esperienza emotiva e la capacità di trasformare il dolore in musica. È il turno di Nicolò Filippucci con il brano Laguna. Ad Angelica Bove va il Premio della Critica Mia Martini per le Nuove Proposte e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. E’ Nicolò Filippucci il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, che emozionatissimo commenta: “E’ un sogno, non ho parole”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo: Filippucci vince le Nuove Proposte. L’Aurora di Alicia Keys-Ramazzotti, inno di pace con il coro dell’Antoniano

