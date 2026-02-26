Festini notturni alla fine Elettra sbotta | Ecco le prove E spunta un colpevole vippissimo

La settimana del Festival di Sanremo si accende non solo sul palco, ma anche fuori dai riflettori. Nelle ultime ore, al centro dell’attenzione social è finita Elettra Lamborghini, che ha denunciato pubblicamente di non riuscire a dormire a causa della musica ad alto volume proveniente da alcuni party notturni in città. Dopo una prima notte insonne, la cantante è tornata a esporsi con nuove storie su Instagram, parlando di rumori “insostenibili” che le avrebbero impedito il riposo. La questione, esplosa nel pieno della kermesse, ha rapidamente acceso il dibattito online. Secondo quanto riferito dall’artista, il disturbo arriverebbe da Villa Noseda, location dove fino a tarda notte si svolgerebbero feste con dj set e musica a volume elevato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

