A sedici anni dal suo addio a Ferrara, sabato sera per Brian Sacchetti sarà la prima volta da avversario nell’impianto in cui si è consacrato tra gli eroi della storica promozione in Serie A. Quattro stagioni all’ombra del Castello Estense, dal 2006 al 2010, culminati con l’indimenticabile notte di Fabriano e i due anni nella massima serie. Brian confessa che fra 48 ore non sarà per lui una gara come le altre: "Quando è uscito il calendario avevo subito cerchiato in rosso questa data – ammette –, non vedo l’ora di tornare e di riabbracciare tante persone. Per me sarà una partita differente, a Ferrara ho vissuto quattro anni incredibili in cui abbiamo regalato alla città un sogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ferrara ritrova Sacchetti. "Torno dopo sedici anni. Sabato una gara speciale»

Sedici esperienze tra arte e natura da vivere prima dei sedici anni: la guida pratica per scoprire l’Italia da Nord a Sud dell’assessore Tommaso SacchiIl Castello Sforzesco, la magia della Sicilia, ma anche le Dolomiti, la culla dell’arte Firenze, i sassi di Matera e molto altro nel libro “Negli...

Mafia, sedici anni dopo l’agguato arrestato per tentato omicidio 59enne dei “Barcellonesi”I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne,...