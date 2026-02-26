Fendi | memoria romana e nuova sensualità urbana

Fendi continua a consolidare il proprio stile, unendo elementi di memoria romana a un’estetica urbana e moderna. La maison mantiene una coerenza nel suo modo di esprimersi, senza bisogno di dimostrare nulla, ma sempre pronta a rinnovarsi e a rafforzare la propria identità attraverso nuove interpretazioni di sensualità e raffinatezza. La sua presenza nel mondo della moda si distingue per questa capacità di evolversi senza perdere radici storiche.

Ci sono maison che non devono dimostrare, ma devono costantemente riaffermare il proprio linguaggio. La sfilata Fendi riporta al centro una domanda silenziosa ma fondamentale: come si evolve un’identità così stratificata senza tradirne l’essenza? La risposta della collezione Autunno-Inverno 20262027 arriva in passerella. La prima impressione è quella di una sobrietà calibrata, quasi controllata, che lasciava emergere dettagli tecnici e lavorazioni preziose senza mai scivolare nell’ostentazione. La collezione apre con cappotti strutturati, spalle disegnate ma non rigide, vita accennata e lunghezze che oscillano tra il midi e il maxi. Il... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Sfilata moda Fendi: memoria romana e nuova sensualità urbanaCi sono maison che non devono dimostrare, ma devono costantemente riaffermare il proprio linguaggio.

La pinsa romana, l’invenzione della memoriaÈ una storia che parte da lontano e arriva molto più in là di quanto il forno di casa potesse immaginare.

Temi più discussi: Sfilata moda Fendi collezioni Autunno Inverno 2026 2027 Milano; Fendi, femminile plurale; Fendi: Un ritorno alle origini tra memoria e strategia creativa; Less I, More Us: la prima collezione di Maria Grazia Chiuri per Fendi.

Maria Grazia Chiuri reinventa Fendi: leggerezza, pelliccia e un guardaroba condivisoPer il debutto alla direzione creativa della maison romana minimalismo e sartorialità, Uma Thurman e Ferragni tra ospiti ... adnkronos.com

Fendi: Maria Grazia Chiuri debutta brillandoUn grande nome è tornato da Fendi. Mercoledì a Milano, Maria Grazia Chiuri ha presentato per la griffe romana una collezione di formidabile intelligenza e spiccata contemporaneità. it.fashionnetwork.com

In memoria della cara - facebook.com facebook