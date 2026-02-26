Femministe scaricano letame davanti allo studio della senatrice Bongiorno
Un gruppo di donne ha deciso di scaricare del letame davanti all'ufficio di una senatrice, attirando l'attenzione sulla loro protesta. La manifestazione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene il loro diritto di esprimersi e chi la considera un gesto eccessivo. La scena si è svolta in un momento di tensione pubblica, senza che siano stati segnalati coinvolgimenti diretti di figure politiche.
"Queste donne dicono di voler combattere la violenza contro le donne.", è stato il commento su X della senatrice. Solidarietà a Buongiorno è stata espressa dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e da molti esponenti della maggioranza di governo.
