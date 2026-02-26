Fedez ringrazia Luca Jurman il vocal coach | Siamo partiti da una scommessa oggi è un viaggio verso il cambiamento

Fedez ha condiviso un messaggio di gratitudine nei confronti del suo vocal coach, sottolineando come da una semplice scommessa sia nato un percorso di evoluzione personale e artistica. La sua presenza al Festival di Sanremo, accompagnato da Marco Masini, segna un nuovo capitolo della sua carriera, con l’obiettivo di sperimentare e migliorarsi attraverso questa esperienza.

Milano, 26 febbraio 2026 – Fedez è tornato al Festival di Sanremo e, ad affiancarlo, sul palco c’è Marco Masini. I due cantanti sono in gara con il brano ‘Male necessario’, che è già uno dei brani più ascoltati su Spotify. Dietro le quinte, invece, il rapper milanese ha deciso di affidarsi a Luca Jurman. L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi è il suo vocal coach personale e sembra proprio stia facendo un buon lavoro. Per questo, Fedez ha deciso di ringraziarlo pubblicamente e Jurman ha apprezzato molto le sue parole, perché “non sempre le persone sono riconoscenti quando si lavora”. Il “grazie” di Fedez. “Devo ringraziare Luca Jurman perché mi ha accompagnato in questo percorso”, ha detto Fedez durante una puntata del podcast ‘Pezzi: dentro la musica’, rispondendo a chi gli faceva notare di essere migliorato nel canto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

