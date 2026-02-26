Durante il Festival di Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston, si sono esibiti un artista rap e un cantautore melodico con un brano inedito. Il pezzo, intitolato “Male necessario”, mette in evidenza la loro collaborazione, combinando due generi musicali distinti per narrare un tema intenso e intimo che coinvolge il pubblico presente.

Un viaggio tra cicatrici, solitudine e consapevolezza: a Sanremo 2026 Fedez e Marco Masini portano “Male necessario”, una canzone che celebra le tempeste della vita come passaggi indispensabili per diventare più forti Al Festival di Sanremo 2026 Fedez e Marco Masini tornano insieme sul palco dell’Ariston con Male necessario, un brano inedito che unisce due stili diversi, il rap di Fedez e il canto melodico di Masini, per raccontare un tema profondo e personale. Dopo la partecipazione congiunta nella serata delle cover dell’edizione del 2025, i due artisti si presentano in gara con una canzone originale che ha già attirato l’attenzione pubblico e critica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez e Masini, il significato e il testo di “Male necessario”

Leggi anche: Fedez e Marco Masini cantano “Male necessario” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Il testo e il significato di Male necessario di Fedez e Marco Masini: la solitudine e il dolore delle esperienze umaneFedez e Marco Masini arrivano al Festival di Sanremo 2026 per la prima volta partecipando non da solisti, ma in coppia, con la canzone "Male...

Fedez e Marco Masini - MALE NECESSARIO | SANREMO 2026

Temi più discussi: Fedez & Masini potenti a Sanremo 2026: due generazioni, un solo battito; Fedez e Marco Masini: il duo esplosivo di Sanremo 2026 con Male necessario; Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Il testo; Male necessario di Fedez e Marco Masini, il significato del testo a Sanremo 2026.

Fedez e Marco Masini cantano Male necessario a Sanremo 2026: testo della canzone e significatoFedez e Marco Masini Male Necessario in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone. Saranno i vincitori? superguidatv.it

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano 'Male necessario'Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. I due artisti ... adnkronos.com

Lauro doveva lanciare Fedez & Masini ma sparisce dalla scaletta. Coincidenza o fuga studiata per evitare un faccia a faccia imbarazzante Alla seconda serata del Festival 2026 Achille non ha presentato “Male necessario” come previsto tra gli addetti ai lavor facebook

Spotify Sanremo, la canzone più ascoltata è di Fedez-Masini, fuori dai primi 30 Patty Pravo x.com