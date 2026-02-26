Nel contesto di una tappa di coppa del mondo disputata sui pendii di Soldeu, Federica Brignone ha optato per non partecipare al secondo test cronometrato della discesa femminile. La scelta mira a affinare la percezione del tracciato e a individuarne le linee migliori per la gara prevista nella giornata successiva, preservando al contempo la condizione in vista di un fine settimana particolarmente intenso sui Pirenei. La fuoriclasse valdostana ha rinunciato all’ultimo test disponibile sulle nevi andorrane per concentrarsi sull’assetto mentale e tecnico in vista della discesa. L’obiettivo è trovare la giusta sensazione con il percorso e definire le tracce più efficaci per domani, senza compromettere la forma fisica in vista degli impegni consecutivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone salta la seconda prova a Soldeu: priorità al recupero fisico, gara evitata

A che ora parte Federica Brignone oggi, seconda prova discesa Soldeu 2026: n. di pettorale, tv, streamingFederica Brignone affronterà con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa...

Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tvFederica Brignone affronterà con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa...

Temi più discussi: Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le Olimpiadi; Olimpiadi 2026, il pagellone: Brignone superstar e Norvegia pigliatutto. Ecco perché Cortina batte Milano; La conferenza stampa di Federica Brignone: Sono tornata perché era una sfida impossibile; Federica Brignone medita propositi di ritiro? O scio senza antinfiammatori, altrimenti….

Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le OlimpiadiDopo aver superato un infortunio terribile, dopo aver sostenuto una riabilitazione per cuori forti, dopo aver stretto i denti contro ogni dolore, dopo ... oasport.it

Federica Brignone ospite a Sanremo 2026?/ La risposta della sciatrice spiazza: A Carlo Conti dico…Federica Brignone rifiuta l'invito a Sanremo 2026: Io faccio la sciatrice e rimango sciatrice ... ilsussidiario.net

Federica Brignone, la vera storia del suo nuovo fidanzato, Abdu James. Dice un amico: «Chiusa una lunga relazione, mi ha parlato di Federica, con lei è felice» - facebook.com facebook

Straordinario bis d’oro in gigante! Strepitosa, unica, leggendaria. E le sue avversarie le fanno l’inchino. Federica Brignone, regina delle nevi! x.com