Federica Brignone salta la discesa di Soldeu | le motivazioni e i dubbi sul suo futuro

Federica Brignone ha deciso di non prendere parte alla discesa di Soldeu, una delle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La scelta ha suscitato diverse supposizioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, lasciando aperti alcuni interrogativi sul suo programma e le future competizioni. La motivazione ufficiale non è stata ancora comunicata, ma l’assenza si fa notare nel calendario stagionale.

Federica Brignone non parteciperà alla discesa libera femminile di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Il dolore persistente alla gamba sinistra limita l’azzurra, costringendola a valutare giorno per giorno la possibilità di competere negli ultimi due superG del weekend. La decisione è stata presa dopo una settimana di osservazioni cliniche e confronti con lo staff, con la consapevolezza di preservare il bene a lungo termine della carriera. La scelta è maturata dopo una settimana di valutazioni approfondite su come procedere: si è discusso se venire qui, se proseguire e quale fosse la scelta migliore per l’atleta. Alla fine Brignone ha deciso di partire: Andorra resta una delle sedi preferite, ma la condizione fisica ha guidato la strategia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federica Brignone non sarà al cancelletto di partenza domani della discesa di Soldeu (Andorra), valida per la Coppa del Mondo di

Federica Brignone ha scelto di non partecipare alla seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La decisione è volta a preservare

Non è stato un rientro semplice per Federica Brignone dopo le Olimpiadi Il fisico presenta ancora il conto e a Soldeu la valdostana ha dovuto fermarsi, saltando una prova per il dolore alla gamba. Ora Fede dovrà valutare giorno per giorno come gestire il

