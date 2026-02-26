Federica Brignone salta la discesa di Soldeu Il dolore fa un po’ passare la voglia

Federica Brignone ha deciso di non partecipare alla prossima discesa di Soldeu, in Andorra, a causa di un fastidio che la sta limitando. La sciatrice ha spiegato che il dolore ha influito sulla sua motivazione e sulla preparazione. La sua assenza rappresenta una scelta per preservare la salute e il benessere, evitando di forzare un recupero che potrebbe aggravarsi.

Una decisione necessaria. Federica Brignone non sarà al cancelletto di partenza domani della discesa di Soldeu (Andorra), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse di La Salle, che quest'oggi ha saltato il secondo training in programma sulle nevi andorrane, ha scelto di non competere. Tanto dolore alla gamba sinistra, come aveva ammesso nel corso della video-conferenza di questo pomeriggio: "In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. Alla fine ho deciso di venire: Andorra è uno dei miei posti preferiti. Lunedì ho fatto un'altra infiltrazione al ginocchio, solo di acido ialuronico, ma sto facendo fatica.