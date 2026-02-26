Federica Brignone pensa al ritiro | l’annuncio che scuote l’Italia

Federica Brignone ha annunciato in videoconferenza dal Principato di Andorra di aver deciso di abbandonare la partecipazione alla seconda prova di discesa libera, spiegando le ragioni alla base di questa scelta. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di sport in Italia. La decisione arriva in un momento cruciale della stagione sciistica, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro della atleta.

La due volte campionessa olimpica di sci, Federica Brignone, ha parlato in videoconferenza dal Principato di Andorra, spiegando i motivi della sua rinuncia alla seconda prova di discesa libera. “Abbiamo deciso di venire qui ad Andorra, che è uno dei miei posti preferiti, dopo che lunedì scorso mi hanno svuotato il ginocchio e riempito con acido ialuronico ”, ha detto la Brignone, chiarendo che i problemi al ginocchio sinistro persistono. “ Sinceramente, speravo di stare meglio e sto ancora facendo fatica: ho parecchio dolore, fatico ad appoggiarmi sullo sci e quindi non mi avete vista in prova oggi. Valuterò giorno per giorno la situazione”, ha aggiunto la sciatrice azzurra, mostrando consapevolezza e determinazione nonostante la lesione permanente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

