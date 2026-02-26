Federica Brignone | Ho parecchio dolore se non miglioro sarà difficile esserci il prossimo anno

Federica Brignone ha dichiarato di sentire molto dolore e ha espresso preoccupazione per la possibilità di non poter partecipare alla prossima stagione. Dopo aver conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi, è tornata in pista nella Coppa del Mondo, ma le sue condizioni non sono cambiate. Ha spiegato che il danno subito è permanente e non si potrà completamente recuperare.

