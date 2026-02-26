Febbre Europa all’Olimpico | la Roma di Gasperini attende gli ottavi tra record e polemiche
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'effetto Gasperini trascina l'Olimpico, ma esplode la polemica degli abbonati su orari e prezzi della sfida del 19 marzo. L’Olimpico si conferma l’epicentro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, un fortino inespugnabile che continua a rappresentare il vero volano della stagione giallorossa. Mentre la squadra macina risultati in campionato, l’attenzione della piazza è già proiettata verso il ritorno delle “notti magiche” continentali. La Roma, infatti, attende con trepidazione il sorteggio che stabilirà l’avversario per gli ottavi di finale di Europa League, con la sfida di ritorno già fissata per il prossimo 19 marzo tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, febbre Europa League: via alla vendita biglietti per gli ottavi di finale
Roma-Stoccarda 2-0: doppio Pisilli e Gasperini vede gli ottavi di Europa LeagueI giallorossi, ora fra le prime otto della classifica europea, vincono lo scontro diretto contro i tedeschi grazie alla doppietta del centrocampista...
Discussioni sull' argomento Roma, biglietti Europa League: è polemica orari; Roma febbre Europa League | via alla vendita biglietti per gli ottavi di finale; Roma, biglietti ottavi Europa League: info e prelazione; Olimpico blindato | Roma-Juve verso il sold out da 65 mila spettatori.
Tg2 Dossier Tg2 Dossier - Febbre Olimpica - Puntata del 01/02/2026Un reportage che racconta l'avanzamento dei lavori, le sfide organizzative, l'eredità culturale e sportiva dei Giochi, ma anche lo spirito olimpico, arricchito da una testimonianza d'eccezione: ... rainews.it
Roma, febbre Europa League: via alla vendita biglietti per gli ottavi di finale #ASRoma x.com
Sui giornali oggi si parla di prevendite fiacche, di una settimana difficile, almeno guardando il numero dei tagliandi venduti per gara. E dire che, grazie agli ultimi successi e all’entusiasmo per l’Europa League, ci saremmo aspettati tutti un esito differente. In re - facebook.com facebook