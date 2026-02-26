Fazzi Ancrel | Ok riequilibrio del rischio ma il presidio della Corte dei Conti sui controlli resti forte

"La responsabilità erariale si può anche riequilibrare, ma solo se la Corte dei conti continua a presidiare con forza la tenuta dei conti pubblici e la qualità dei controlli". Così Luciano Fazzi, vicepresidente dell'Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), a proposito della riforma avviata con la legge 12026. Lo chiarisce a Firenze, nel corso della giornata di studio 'La riforma della Corte dei conti: uno sguardo di insieme e l'impatto sugli Enti Locali' organizzata dalla Città metropolitana con l'Associazione Contare, Ancrel, Upi e Anci Toscana. Fazzi, nella sua analisi, mette in luce sia le...