Fausto Leali | Il referendum porta miglioramento voterò sì

Il cantante annuncia che voterà Sì al referendum sulla giustizia, dopo aver ricevuto un riconoscimento importante a Sanremo. La sua scelta si basa sulla convinzione che il voto possa portare a un miglioramento delle procedure e delle norme. L’artista ha voluto condividere pubblicamente la sua posizione, sottolineando l’importanza di partecipare attivamente al processo democratico.

ROMA – Fausto Leali, reduce dall’assegnazione del Premio alla Carriera sul palco dell’Ariston di Sanremo, voterà Sì al Refrendum sulla Giustizia. Lo ha detto al Giornale, che lo intervistato dopo la consegna dell’ambito premio. “Penso che tutti siano in grado di vedere e capire quando ci sono delle cose che non vanno. E quindi si deve provare a migliorarle. Io penso che questo referendum possa portare a un miglioramento”, dice il cantante in proposito e, alla domanda se questa affermazione significhi che voterà sì al quesito, risponde: “Credo proprio di sì”. Sanremo 2026, 9 milioni e 53mila spettatori con il 59.5% per la seconda serata 🔗 Leggi su Lopinionista.it

