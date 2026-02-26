fatture false per 27 milioni i soldi riciclati finivano in cina con bonifici e homebanking

PRATO Avrebbero architettato un articolato sistema criminoso per evadere oltre 6 milioni di Iva e riciclare denaro verso la Cina. E’ quanto è stato scoperto dalla procura di Prato e dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della guardia di finanza: si tratta di un consolidato meccanismo di evasione fiscale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori moda, attuato dal 2021 al 2024 da tre imprenditori cinesi mediante fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 27 milioni di euro e una frode all’Iva di sei milioni. Il gip – su richiesta della procura – ha disposto sequestri preventivi finalizzati alla confisca a Prato, Pistoia e Milano, al momento su due immobili residenziali, quattro auto, i saldi di numerosi conti correnti, quote societarie di due aziende, denaro contante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Maxi frode nel settore della moda, oltre 27 milioni di euro in fatture false spediti in CinaPrato, 25 febbraio 2026 – Un meccanismo consolidato e ben organizzato, capace di generare oltre 27 milioni di euro in fatture per operazioni...

Fatture false in aziende asiatiche, sequestrati beni per 8 milioniI Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui...

