farmaci inutilizzati tre punti di raccolta ecco dove rivolgersi

Cresce in Valdelsa la rete dedicata alla raccolta dei farmaci inutilizzati. Grazie all’impegno della Misericordia di Poggibonsi, volto a rendere il recupero sempre più capillare sul territorio, aumentano i punti di conferimento per dare una "seconda vita" ai medicinali ancora utilizzabili, evitando sprechi e sostenendo chi ne ha bisogno. Da alcuni giorni, grazie alla collaborazione con la Pubblica Assistenza Colle, qui sono attivi tre nuovi box: Sede Pubblica Assistenza, via Liguria 11; Studi medici di via Masson, via Masson 10 e il punto tesseramento della Pubblica Assistenza (aperto solo il venerdì mattina), via Pieve in Piano 93. Si possono donare farmaci non scaduti, anche in confezioni già iniziate (blister o bustine), integratori alimentari, pannoloni e traverse ed alimenti per l’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

