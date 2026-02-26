Le soddisfazioni non finiscono: la Kabel mette in cassaforte un altro titolo. Archiviato e messo in bacheca il titolo di campione territoriale Under 19, la società del presidente Giovanni Giuntoli non si ferma e anzi arricchisce ancora la sua affollatissima bacheca e lo fa, questa volta, grazie all’Under 15 allenata da Beatrice Beconi. I ragazzi terribili della Kabel, dopo aver battuto in semifinale il Firenze Ovest con un doppio 3-0, in finale hanno avuto la meglio sulla Biauto Sestese. Un match tiratissimo, giocato in casa degli avversari, che Prato ha vinto per 3-2 (25-23; 23-25; 18-25; 25-17; 11-15) non arrendendosi mai e strappando il titolo di campione territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fantastica Kabel. Festa per l’Under 15

L’under 19 si supera. Ed è festa per la KabelLa Kabel Volley Prato vola nelle categorie giovanili che infilano un successo dopo l’altro.

