Fantasanremo perché non si possono cambiare le formazioni fino a venerdì

A pochi giorni dall'inizio del festival, gli appassionati di Fantasanremo devono fare attenzione: le formazioni possono essere modificate esclusivamente nei giorni di lunedì, venerdì e sabato. Questa restrizione limita i cambiamenti e richiede una pianificazione precisa, dato che non sarà possibile apportare modifiche in altri momenti della settimana. La scelta della formazione definitiva deve quindi essere ben ponderata entro queste scadenze.

Sanremo, 26 febbraio 2026 - Sette cantanti in squadra, di cui cinque titolari e due riserve, ma la possibilità di cambiare la formazione del Fantasanremo soltanto il lunedì, il venerdì e il sabato. E questo ha suscitato polemiche, malumori e incertezze in moltissimi utenti. Social network, ma anche chat di WhatsApp: le lamentele nelle ultime ore hanno usato diversi mezzi di espressione. SanreMix - Cristiana Mariani intervista Giacomo Piccinini, Fondatore del Fantasanremo (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) La spiegazione Perché questa nuova regola del blocco del cambio di formazione durante la seconda e la terza giornata del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

