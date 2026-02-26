Falsi b&b durante il Giubileo truffa milionaria a Roma | 19 indagati
Una truffa milionaria si nascondeva dietro ad alcuni annunci di affitti brevi a Roma durante il Giubileo. Diciannove le persone indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giubileo, truffa milionaria sugli affitti brevi a Roma: annunci falsi e case fantasma
Roma, finti affitti per il Giubileo: 19 indagatiI finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale che dispone dell’obbligo di dimora nei...