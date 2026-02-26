È un Cesena che deve ritrovare se stesso, la capacità di esprimere un potenziale che ha dimostrato di avere ma anche una certa solidità difensiva che possa contribuire a ribaltare un momento delicato. La Lega di serie B, prima dell’ultima giornata e quindi dell’incontro perso dai romagnoli in casa contro lo Spezia, ha diramato i dati inerenti gli interventi fallosi delle formazioni cadette. Si tratta di un parametro che può indicare non solo l’aggressività ma pure un certo modo di giocare, come affrontare i duelli individuali e mettere pressione all’avversario. Nella particolare graduatoria, al primo posto il Sudtirol (431 falli commessi, 57 ammonizioni ricevute) dell’ex bianconero Fabrizio Castori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Falli e ammonizioni, Cavalluccio 16esimo

