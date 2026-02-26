Faenza il presidente de Pascale in visita al centro La Lampada di Aladino

Visita istituzionale alla struttura socio-sanitaria “La Lampada di Aladino” di Faenza da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Il centro, recentemente ristrutturato e inaugurato in via Fratelli Rosselli, rappresenta oggi un punto di riferimento per le famiglie del territorio e per i percorsi dedicati alle persone con disabilità. Ad accogliere il presidente sono stati il sindaco di Faenza, Massimo Isola, e i vertici del Consorzio Blu, Katia Ceccarelli e Pio Serritelli. L’incontro ha rappresentato non solo un momento di saluto istituzionale, ma anche un’occasione di confronto sui temi dell’inclusione, della rete dei servizi e del ruolo delle strutture socio-riabilitative nella costruzione di un welfare moderno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

