Fabbri non si ferma | vittoria a Nehvizdy e rotta verso gli Assoluti di Ancona

Nuovo squillo internazionale per Leonardo Fabbri che conquista il successo nel meeting di Nehvidzy, in Repubblica Ceca, a soli due giorni dagli Assoluti indoor di Ancona. Il campione europeo del getto del peso conferma il suo eccellente momento di forma imponendosi con la misura di 21,80 metri, al termine di una gara costruita con progressione e solidità. Un risultato che rafforza le sua ambizioni in vista dei prossimi impegni, a partire dalla rassegna tricolore fino ai Mondiali indoor di Torun. L’azzurro dell’Aeronautica ha dato prova di continuità sin dai primi lanci: 20,28 e 20,44 nelle prime due prove, poi 21,05 al terzo tentativo a certificare l’ingresso nella gara “vera”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: La Fiamma a City Life: si fa rotta verso il centro

Russia, abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca. Gli 007 di Kiev rivendicano: "Esplosione nella capitale russa nostra operazione"Due droni in rotta verso Mosca sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa russo.

Discussioni sull' argomento LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Dosso vince con il record italiano! Trionfa anche Iapichino, Fabbri terzo; Kodokan Cesena festa e occhi su Guastalla; Rivivi il LIVE-Blog Coppie d'artistico: Ghilardi/Ambrosini e Conti/Macii non brillano!; Ciofi: Facciamo le stesse cose di tre mesi fa.

Giovanili. L’Emilia-Romagna si ferma in semifinale al Memorial FabbriNiente finale per la selezione dell’Emilia – Romagna al 14° Memorial Fabbri, la kermesse riservata alle regioni e dedicata ai ragazzi under 14, vale a dire i nati nel 2012. Nella semifinale di ieri, l ... ilrestodelcarlino.it

Leonardo Fabbri non di ferma più. L'Azzurro piazza il quarto successo su cinque gare disputate in questo inizio di stagione (e un terzo posto a Tourn al World Indoor League), andando a vincere il meeting di Nehvizdy, in Cechia, con un lancio da 21.80 metri. - facebook.com facebook