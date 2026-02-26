Ex piscine Sempione proseguono le attività di bonifica e rimozione dei rifiuti

A un mese dal blitz che ha portato allo sgombero e alla messa in sicurezza dell'ex piscina Sempione, si continuano le operazioni di bonifica e rimozione dei rifiuti. Le attività di pulizia sono in corso per preparare il sito a un nuovo intervento di riqualificazione urbana, dopo anni di abbandono e degrado. La fase attuale prevede interventi specifici per ripristinare l’area e rendere possibile un futuro utilizzo.

A distanza di un mese dal blitz che all'alba aveva dato avvio alla grande operazione di sgombero e messa in sicurezza dell'ex piscina Sempione, al centro di un importante progetto di riqualificazione urbana dopo anni all'insegna del degrado e dell'abbandono, alle prime luci del giorno di giovedì.