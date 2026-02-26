Ex Ilva tribunale ordina stop attività area a caldo | Rischi per salute cittadini
Il tribunale ha emesso un’ordinanza che impone la sospensione delle operazioni nell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva a partire dal 24 agosto 2026, evidenziando potenziali rischi per la salute pubblica. La decisione riguarda specificamente le attività di produzione che si svolgono in quella zona, determinando un intervento diretto sulla continuità delle operazioni industriali.
(Adnkronos) – Il Tribunale di Milano (sezione XV civile specializzata in materia di impresa) ha ordinato la sospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva. La decisione – che risponde a una causa di alcuni cittadini di Taranto – è stata disposta "con riferimento ad alcune prescrizioni. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Taranto Ex Ilva: il Tribunale di Milano ordina la sospensione dell?area a caldo. «Rischi per la salute»Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la «sospensione» dal 24 agosto della «attività...
Il Tribunale di Milano: “Stop dal 24 agosto all’area a caldo dell’ex Ilva. Rischi per la salute”Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la “sospensione” dal 24 agosto della “attività...
Temi più discussi: Ex Ilva, Urso indica la strada: partner siderurgico italiano per il rilancio; Martina Franca: il Porta a Porta scende in piazza. Faccia a faccia con i cittadini; Il Salva Condomini ripara alle storture del Superbonus senza sconti ai furbetti. Parla Spaziani Testa (Confedilizia); Aerostrutture Leonardo, Cingolani conferma: Accordo vicino.
Ex Ilva, il Tribunale ordina lo stop dell’area a caldo di Taranto, a rischio la salute dei cittadiniIl Tribunale di Milano, Sezione XV civile specializzata in materia di impresa, ha parzialmente disapplicato il provvedimento che autorizza l'attività ... ildiariodellavoro.it
Ex Ilva, il Tribunale ordina lo stop dell’area a caldo di Taranto, a rischio la salute dei cittadini. I sindacati confermano l’autoconvocazione per il 9 marzoIl Tribunale di Milano, Sezione XV civile specializzata in materia di impresa, ha parzialmente disapplicato il provvedimento che autorizza l'attività ... ildiariodellavoro.it
EX ILVA, ASS. GENITORI TARANTINI: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO È A FAVORE DELLA SALUTE DI CITTADINI E LAVORATORI Di seguito un commento a caldo dell'associazione Genitori tarantini. "L'associazione Genitori tarantini accoglie c - facebook.com facebook
Tribunale, 'sospendere attività stabilimento Ilva per rischi su salute'. Decisione su ricorso cittadini Taranto e non immediatamente esecutiva #ANSA x.com