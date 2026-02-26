Ex Ilva | Tribunale Milano ' riduzione Qi e disturbi neuro sviluppo in quartieri vicini'

Il Tribunale di Milano ha aperto un procedimento riguardante l’impatto di un’azienda industriale sui quartieri limitrofi. Sono state analizzate le possibili correlazioni tra le attività produttive e alcuni problemi di salute segnalati dai residenti. La discussione si concentra sugli effetti di sostanze presenti nell’aria e sulla loro eventuale influenza sullo sviluppo neurologico dei bambini.

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Il Tribunale di Milano - sezione XV civile specializzata in materia di impresa - condivide il "legame tra l'incremento di Pm10 e l'aumento di malattie e mortalità" e la "pericolosità" dell'ex Ilva di Taranto sostenuto da un comitato di cittadini che si è rivolta ai giudici per vedere riconosciuto il diritto alla salute che ritengono messo in pericolo dall'impianto siderurgico. In particolare, nel decreto di oltre 50 pagine con cui si ordina la sospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento, i giudici condividono la consulenza dei ricorrenti "in quanto basati su dati e considerazioni scientifiche ampiamente riconosciuti e documentati".