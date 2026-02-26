Ex Ilva | Tribunale Milano avvia la fermata temporanea dell’altoforno 4 a Taranto

Il Tribunale di Milano ha “ordinato la sospensione” dal 24 agosto 2026 “dell’attività produttiva dell’area a caldo” dello stabilimento ex Ilva di Taranto per per via dei “rischi attuali” di “pregiudizi alla salute” dei cittadini di Taranto, Statte e di alcuni quartieri limitrofi l’acciaieria. Lo fanno sapere il presidente del Tribunale, Fabio Roia, e il presidente della quindicesima sezione civile, Angelo Mambriani, che hanno accolto un ricorso di alcuni residenti e “disapplicato” parzialmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2025 con riferimento ad alcuni parametri ambientali fra cui il “monitoraggio PM10 e PM2,5, regime wind days,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Siderurgico di Taranto: fermata dell’altoforno 4 Ex Ilva, la ripresa entro aprileDi seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria rende...

Siderurgico di Taranto: fermata dell’altoforno 4 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinariaDi seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria rende...

