Ex Enel degrado e accuse | Dieci anni di immobilismo

PONTEDERA Dopo le ultime segnalazioni di alcuni residenti del quartiere stazione per denunciare il degrado, il cattivo odore e la sporcizia che prolifera nella palazzina ex Enel di via Pisana, e che abbiamo riportato nei giorni scorsi su queste pagine, Fratelli d’Italia interviene per denunciare "dieci anni di immobilismo delle amministrazioni comunali". La vicenda è molto complicata ed oggi una luce in fondo al tunnel ancora non si intravede. Mentre lo scheletro in cemento armato viene preso d’assalto dagli sbandati, l’immobile è già finito all’asta per due volte, senza successo, ed un terzo tentativo potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Questo ecomostro è per meno della metà del Comune e per la maggioranza di una società privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

