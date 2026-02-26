Non è stato un ingresso trionfale, ma per chi conosce la storia, quei pochi passi dentro la sala esagonale di Palazzo Gilardoni hanno avuto il peso di una liberazione. Sette anni dopo la decadenza da consigliere comunale, sette anni dopo essere stato travolto dall’inchiesta "Mensa dei Poveri", Carmine Gorrasi è tornato dove tutto si era interrotto. Nel frattempo c’è stata un’assoluzione con formula piena. Attualmente avvocato e direttore sportivo della Solbiatese, si è seduto tra il pubblico, senza clamore, accompagnato dall’ex assessore Alessandro Chiesa e da Livio Pinciroli. Un’apparizione che però non è passata inosservata. Dai banchi del centrodestra in molti si sono avvicinati per stringergli la mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex coordinatore forzista torna in scena

La «scossa liberale» di Occhiuto che punta al congresso forzistaForza Italia All’iniziativa del governatore calabrese si presentano una ventina di parlamentari.

Leggi anche: Alan Friedman tocca il fondo su La7: versi e gesti contro la forzista