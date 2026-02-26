Evasione IMU sotto tiro | come funziona l’anagrafe anti-frode del 2026

A partire dal 2026 entrerà in funzione un nuovo sistema chiamato Anagrafe dei Titolari, pensato per contrastare l’evasione dell’IMU. Questa piattaforma collegherà dati e informazioni per identificare con maggiore precisione i soggetti responsabili del pagamento delle imposte. L’obiettivo è rendere più efficace il controllo fiscale e ridurre le irregolarità nel settore immobiliare.

Il 26 febbraio 2026, il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato l'introduzione di un nuovo strumento: l'Anagrafe dei titolari. Questo database incrocerà dati fiscali e catastali per individuare proprietà immobiliari non dichiarate. L'obiettivo è mappare le case irregolari e i redditi nascosti, sia in Italia che all'estero. Il sistema collaborerà con 24 Paesi per estendere i controlli oltre confine. L'Anagrafe dei titolari non si limiterà a verificare la proprietà degli immobili. Analizzerà anche i redditi derivanti da affitti non dichiarati.

