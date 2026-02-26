Evade dalla restrizione e passeggia tranquillamente per strada a Roma fermato grazie a YouPol

Un uomo di 31 anni è stato intercettato mentre passeggiava per le vie di Roma, dopo essere evaso da una restrizione. La sua presenza è stata segnalata attraverso l'app YouPol, permettendo alle forze dell'ordine di individuarlo e bloccarlo. L'uomo era ricercato da un'area vicina e il suo movimento era stato monitorato grazie alle segnalazioni tramite la piattaforma.

Un arresto per evasione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Roma, dove un trentunenne romano è stato fermato dopo essere stato segnalato tramite l'applicazione YouPol. L'uomo, che avrebbe dovuto trovarsi in una comunità di Viterbo, è stato rintracciato e bloccato in zona Collatino grazie a una tempestiva operazione delle Volanti. La segnalazione tramite YouPol a Roma Tutto ha avuto inizio con un messaggio inviato alla Sala Operativa della Questura attraverso l'applicazione YouPol. La segnalazione indicava la presenza di un uomo, che avrebbe dovuto essere ristretto ai domiciliari presso una comunità di Viterbo, mentre si aggirava liberamente nella zona Collatino di Roma.