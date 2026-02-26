Europa Verde | Allarghiamo al civismo per rafforzare la nostra proposta per Arezzo
Europa Verde punta ad ampliare il coinvolgimento civico per rafforzare la propria proposta per Arezzo. Il portavoce provinciale sottolinea l'importanza di azioni coraggiose e responsabili nelle scelte future, evidenziando l'intenzione di collaborare con diverse realtà civiche locali. Questa posizione riflette un approccio volto a coinvolgere più cittadini e gruppi nel percorso politico, favorendo un dialogo più ampio e partecipato.
Auspica coraggio e responsabilità nelle scelte che sono da compiere. Leonardo Simoni, portavoce provinciale di Europa Verde, la componente che con Sinistra Italiana porta avanti l'esperienza di Avs, esce con una presa di posizione dalla quale emerge la volontà di aprire alle realtà civiche che ci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
