Europa Verde | Allarghiamo al civismo per rafforzare la nostra proposta per Arezzo

Europa Verde punta ad ampliare il coinvolgimento civico per rafforzare la propria proposta per Arezzo. Il portavoce provinciale sottolinea l'importanza di azioni coraggiose e responsabili nelle scelte future, evidenziando l'intenzione di collaborare con diverse realtà civiche locali. Questa posizione riflette un approccio volto a coinvolgere più cittadini e gruppi nel percorso politico, favorendo un dialogo più ampio e partecipato.