Europa League oggi Bologna-Brann | orario probabili formazioni e dove vederla

Da webmagazine24.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 26 febbraio, i rossoblù ospitano i norvegesi del Brann allo stadio Renato Dall'Ara per agguantare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, dopo il successo per 1-0 dell'andata firmato da Castro. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Brann-Bologna oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniBrann-Bologna si gioca questa sera alle 18:45 in Norvegia come gara di andata dei playoff di Europa League.

Leggi anche: Bologna-Brann oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Celta Vigo-Bologna: le ultime notizie sulle probabili formazioni | Europa League

Video Celta Vigo-Bologna: le ultime notizie sulle probabili formazioni | Europa League

Temi più discussi: Brann-Bologna, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streaming; Le partite di oggi: Bologna e Fiorentina nei playoff di Europa e Conference League; Playoff. Europa e Conference sorridono alle italiane: vincono Bologna e Fiorentina - Tris viola: Jagiellonia-Fiorentina 0-3; Brann vs Bologna | UEFA Europa League 2025/26.

europa league oggi bolognaBologna-Brann oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniBologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming sull'app di Sky Go riservata ai soli abbonati e anche su NOW. Gli utenti potranno dunque collegarsio ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 ... fanpage.it

europa league oggi bolognaSport oggi in tv, la programmazione di giovedì 26 febbraio 2026: Europa League, Conference, basket e tennisLa giornata sportiva di oggi è ricca e variegata con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo. Il calcio sarà protagonista su molteplici canali con numerosi i ... sport.virgilio.it