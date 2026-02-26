europa e conference 2025 26 diretta sky now knockout playoff ritorno palinsesto telecronisti

Venerdì 26 febbraio, gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta su Sky e NOW la fase a eliminazione diretta della Conference League e dell’Europa League, con il ritorno dei playoff. Il palinsesto prevede diverse partite che coinvolgono squadre europee in corsa per accedere alla fase successiva, offrendo un'occasione per vivere le emozioni di questo turno decisivo. Gli appassionati potranno seguire la cronaca in tempo reale attraverso telecronisti dedicati.

Giovedi 26 Febbraio dalle 20.30 su TV8 NOTTINGHAM FOREST - FENERBACHEe a seguire su Cielo il tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff, con 16 partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Serata di verdetti, che decreterà quali squadre riusciranno a continuare il percorso verso gli ottavi di finale. LE ITALIANE - Alle 18.45 in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata in Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). 🔗 Leggi su Digital-news.it

