Eurolega Milano cade contro Tel Aviv | ko pesante dopo la vittoria della Coppa Italia

Milano subisce una sconfitta pesante contro Tel Aviv, segnando un passo indietro dopo la vittoria in Coppa Italia. La squadra fatica a mantenere costanza nei risultati in Eurolega, alternando buone prestazioni a sconfitte che rallentano il cammino stagionale. La partita si conclude con un esito che evidenzia le difficoltà attuali del club nel trovare una stabilità nel torneo continentale.

L’Emporio Armani Milano non è riuscita a trovare continuità in Eurolega: sconfitta pesante contro Tel Aviv, che supera la crisi I risultati di Milano in Eurolega continuano su un’altalena di risultati che non permette al club italiano di decollare nella sua rassegna europea per questa stagione. Stasera è arrivata una sconfitta importante contro l’Hapoel Tel Aviv. Un ko che potrebbe essere decisivo, perché assottiglia le speranze di proseguire nella competizione. Un vero peccato. Sì, perché il club lombardo veniva da un periodo decisamente positivo, visto che ha appena vinto la Coppa Italia, la nona della sua storia, e tutto l’ambiente si era rifocillato e aveva preso entusiasmo per il finale di stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Basket, Eurolega: cade l’imbattibilità della Virtus in casa. L’Hapoel Tel Aviv sbanca BolognaCade solo alla quindicesima giornata l’imbattibilità casalinga nell’Eurolega 2025-2026 della Virtus Bologna.

L'Olimpia Milano cade contro Dubai e batte la Vanoli CremonaIn Eurolega, l'Olimpia Milano subisce una sconfitta contro Dubai, mentre in LBA vince in trasferta sul parquet della Vanoli Cremona. pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Dubai 78-96, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i meneghini cadono in casa, non basta un Guduric da 19 puntiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per ... oasport.it

MILANO SCONFITTA A TEL AVIV L'Olimpia Milano resiste all'Hapoel Tel Aviv BC - ma nell'ultimo periodo deve cedere all'intensità e alla voglia di tornare a vincere degli israeliani. facebook

Halftime in Tel Aviv Hapoel 49 Olimpia 47 #insieme #Olimpia x.com