Eugenio Montale e Orazio il dialogo poetico da riscoprire

Sabato 28 febbraio alle 16, si terrà una conferenza dedicata al confronto tra le opere di Orazio e Montale. L'evento si propone di esplorare le connessioni tra i due poeti e il modo in cui hanno affrontato temi e stile nel loro lavoro. Un'occasione per riscoprire un dialogo poetico che ancora oggi stimola riflessioni e interpretazioni.

Si intitola "Orazio e Montale: alla ricerca di un archetipo culturale" la conferenza che il professor Gilberto Biondi terrà sabato 28 febbraio alle 16.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. Dopo aver indagato, nei precedenti incontri, la natura del mito approfondendo la vicenda di.