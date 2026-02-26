Estrazioni del Lotto di giovedì 26 febbraio 2026 | la ruota di Napoli

Le estrazioni del Lotto di ieri si sono svolte regolarmente, con i numeri estratti su varie ruote. Tra le città coinvolte ci sono Napoli, Firenze e Milano, con combinazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La ruota di Napoli ha segnato alcuni numeri che sono stati subito commentati dagli utenti. I risultati sono disponibili da subito online e vengono aggiornati costantemente.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 86 45 22 56 80 CAGLIARI 25 46 60 14 02 FIRENZE 86 30 43 03 62 GENOVA 07 83 57 60 14 MILANO 39 26 63 54 65 NAPOLI 13 59 18 15 84 PALERMO 81 78 58 87 82 ROMA 69 36 51 33 71 TORINO 19 54 34 26 25 VENEZIA 37 23 05 44 26 NAZIONALE 07 28 89 63 27