Esame avvocati 2026 | caos regole candidati dimezzati

L’esame di Stato per avvocati del 2026 sta causando confusione tra i candidati, con molte incognite sulle modalità di svolgimento. Le regole sembrano ancora in fase di definizione, e nel frattempo si registra un calo consistente di persone che intendono partecipare. La situazione attuale lascia prevedere che i dettagli definitivi arriveranno solo in seguito, mentre gli aspiranti professionisti attendono chiarimenti.

Esame di Stato per avvocati 2026: incertezze sulle modalità e calo drastico di candidati Il prossimo esame di Stato per avvocati potrebbe subire cambiamenti significativi, ma al momento nulla è ancora certo. Il recente decreto Milleproroghe non ha confermato le modalità introdotte durante la pandemia, lasciando in stand-by le regole attuali. Questo crea incertezza tra i praticanti avvocati, che potrebbero dover affrontare un esame con modalità diverse da quelle degli ultimi anni. Intanto, si registra un calo drastico di candidati: da oltre 22mila nel 2019 a meno di 10mila nel 2023. Le ipotesi in campo sono diverse. Potrebbe tornare il sistema previsto dalla legge 247 del 2012, con tre prove scritte e una orale, oppure una nuova formula con due prove scritte e una orale, come suggerito da un disegno di legge in discussione in Parlamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

