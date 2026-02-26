Eros Ramazzotti quanto è alto e il segreto della sua incredibile energia

Eros Ramazzotti torna sul palco di Sanremo, attirando l’attenzione di tutti con il suo stile inconfondibile. La sua performance si distingue per l’energia e la vitalità che trasmette, confermando la sua lunga carriera nel panorama musicale italiano. La sua presenza sul palco genera sempre interesse e aspettative tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Eros Ramazzotti torna a Sanremo e, come sempre, la sua presenza accende subito la curiosità del pubblico soprattutto perché la sua presenza celebra un traguardo davvero importante: proprio nel 2026 il cantautore romano celebra i quarant’anni dalla sua prima vittoria al Festival avvenuta nel 1986, e lo fa omaggiando il suo percorso con una nuova versione di L’aurora, brano simbolo del suo repertorio. Oltre al nuovo album Una Storia Importante, anticipato dal singolo Il mio giorno preferito, l’artista è impegnato anche nel World Tour Gala Première e dunque la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 non è solo un ritorno sul palco che lo ha consacrato, ma anche l’occasione per rivedere da vicino uno degli artisti più amati dal pubblico italiano in un duetto storico, quello con la cantante americana Alicia Keys. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il ritorno all'Ariston di Eros Ramazzotti: la sua lunga storia con Sanremo e i suoi amoriLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 preannuncia grande spettacolo con il ritorno sul palco dell'Ariston di Eros Ramazzotti, uno tra gli...

