Ermal Meta sulla sua canzone su Gaza | Stranamente nella top 5 ma chi la farebbe vincere? – Il video

Un artista si sorprende di aver raggiunto una posizione alta in classifica con una sua canzone dedicata a Gaza. In un'intervista, ha detto che non si aspettava di entrare tra le prime cinque e si chiede chi possa far vincere un brano con questo tema. La sua riflessione riguarda il modo in cui vengono giudicate le canzoni in questa classifica.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 “Non mi aspettavo di essere in top five, ma chi è che la fa vincere una canzone così Ragazzi?.” Così il cantante Ermal Meta, a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. Scudo penale per la polizia, manifestazioni e aggressioni agli arbitri: cosa c’è nel testo definitivo Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. 🔗 Leggi su Open.online

Ermal Meta canta una canzone su Gaza ma va all’Eurovision dove c’è Israele: ecco la sua spiegazioneErmal Meta spiega perché, pur cantando una canzone ispirata a Gaza, accetterebbe l’Eurovision: le sue parole fanno discutere.

Ermal Meta, la canzone di Sanremo su una bambina di Gaza, l'adozione di due ragazze albanesi e le polemicheL'ha scritta in poche ore, d'istinto, e poi ha chiesto a Dardust di renderla più moderna, più potente: «Avete presente quei video che appaiono ogni...

Ermal Meta sulla sua canzone su Gaza: Stranamente nella top 5, ma chi la farebbe vincere

Temi più discussi: La musica, l'impegno politico e sociale, la fortuna (come la figlia) e Sanremo: tutto su Ermal Meta; Stella stellina di Ermal Meta, il significato del testo a Sanremo 2026; Stella stellina di Ermal Meta e il dolore che non si lascia anestetizzare – di Enrico Galiano; Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella Stellina: testo e significato del brano.

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono ...Il cantautore al Festival racconta la sua canzone sul dramma di Gaza: «Stella stellina riflette il mondo di oggi: vediamo gattini, palestre, bambini che muoiono, e poi macchine, tv, e diventa tutto ug ... vanityfair.it

Ermal Meta commuove a Sanremo con Stella stellina (dedicata alle bimbe di Gaza): cosa significa in arabo il nome Amal sulla camiciaA Sanremo 2026 Ermal Meta si esibisce durante la sua Stella stellina con il nome Amal sul colletto della giacca. greenme.it

Ieri, sul palco del Festival di Sanremo Ermal Meta si è esibito con il nome Amal scritto sullo collo della camicia. Il brano che porta all’Ariston, Stella stellina, racconta la vita spezzata di tutte le bambine di Gaza. “La protagonista di Stella stellina è una bambina s - facebook.com facebook

Il messaggio di Ermal Meta: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" a #Sanremo2026 x.com