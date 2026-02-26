Ermal Meta ha condiviso la sua reazione all’endorsement ricevuto da Celentano durante un’intervista. L’artista si è detto molto felice per il riconoscimento, sottolineando l’importanza di quel commento. La sua soddisfazione si è fatta evidente nel discorso, mentre raccontava le emozioni provate in quel momento. La sua parole sono state ricche di entusiasmo e autenticità, lasciando trasparire l’affetto verso il collega.

«Ho ricevuto l’endorsement di Adriano Celentano e sono strafelice», dice Ermal Meta nell’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia. Ecco il post del Molleggiato: “Bravo Ermal, la tua canzone è bellissima!!! E tu l'hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!!!”. Firmato: Adriano Celentano. Parole che fanno illuminare di gioia il cantautore pugliese. Cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, e si è trasferito a Bari con la famiglia durante l’adolescenza. È in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, una canzone che unisce musica e parole per raccontare speranza e umanità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ermal Meta, emozioni e sorpresa a Sanremo: «Strafelice per l'endorsement di Celentano»

Sanremo 2026, Celentano elogia Ermal Meta: «Quasi impossibile che tu non vinca»Parole che pesano, soprattutto se a pronunciarle è una delle icone della musica italiana.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5)Nelle scorse settimane, all’annuncio del cast, Sanremo si è portato dietro una scia di critiche: per molti c’erano pochi nomi “di peso”, pochissimi...

Temi più discussi: Sanremo 2026, riflettori sulla Puglia: Brancale, Raf ed Ermal Meta in gara sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026, prima serata con poche emozioni; Ermal Meta ci porta a Gaza. E riesce a non farci perdere le speranza; Sanremo 2026, emozioni e big in gara: Paradiso, Lda-Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini ed Ermal Meta nella top five.

Adriano Celentano scrive a Ermal Meta: Bravo! La tua canzone è bellissima e tu…. Il cantautore risponde e posta un video nel quale canta Acqua e SaleIl Molleggiato scrive un messaggio a sorpresa al cantautore in gara a Sanremo 2026, che risponde con un video cantando Acqua e Sale ... ilfattoquotidiano.it

Ermal Meta, che significato hanno i nomi sulla camicia a Sanremo 2026?/ E’ per una bimba senza nomeErmal Meta, il significato dei nomi sulla camicia sfoggiata dal cantante a Sanremo 2026: E' per una bimba senza nome ... ilsussidiario.net

"I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio!" Ermal Meta Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina si attende primavera Ma non c’è quel che c’era Non ci sei più tu Ho trovato la tua bambola Mi è sembra facebook

Salvini e l'elogio ad Ermal Meta «per essersi integrato». L'artista vive in Italia da 30 anni x.com