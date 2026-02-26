Ermal Meta emozioni e sorpresa a Sanremo | Strafelice per l' endorsement di Celentano

Ermal Meta ha condiviso la sua reazione all’endorsement ricevuto da Celentano durante un’intervista. L’artista si è detto molto felice per il riconoscimento, sottolineando l’importanza di quel commento. La sua soddisfazione si è fatta evidente nel discorso, mentre raccontava le emozioni provate in quel momento. La sua parole sono state ricche di entusiasmo e autenticità, lasciando trasparire l’affetto verso il collega.

«Ho ricevuto l’endorsement di Adriano Celentano e sono strafelice», dice Ermal Meta nell’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia. Ecco il post del Molleggiato: “Bravo Ermal, la tua canzone è bellissima!!! E tu l'hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!!!”. Firmato: Adriano Celentano. Parole che fanno illuminare di gioia il cantautore pugliese. Cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, e si è trasferito a Bari con la famiglia durante l’adolescenza. È in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, una canzone che unisce musica e parole per raccontare speranza e umanità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

