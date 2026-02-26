Ergastolo a Moussa Sangare Sentenza giusta ma Sharon non non c’è più Ogni luogo mi parla di lei

Bergamo – Piangono. Un pianto irrefrenabile, liberatorio. Si stringono in un abbraccio, una stretta interminabile. I genitori di Sharon Verzeni, papà Bruno e mamma Maria Teresa, i fratelli Melody e Christopher, Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon, lo zio Ernesto, fratello del padre, con la moglie, più che mai uniti dal dolore e dal sollievo amaro di chi sa che nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato strappato. Un abbraccio e tante lacrime che sono insieme di affetto e di riconoscenza anche per l’avvocato Luigi Scudieri, legale della famiglia, per il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, per il pm Emanuele Marchisio. Ergastolo a Sangare, gli abbracci e le lacrime della famiglia di Sharon Verzeni: “Grazie alla giuria e ai magistrati, non poteva che finire così” L’attesa e la sentenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

