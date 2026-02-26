Un'intervista recente rivela che l'ex segretaria di Stato ha dichiarato di non aver mai incontrato Epstein e di essere all'oscuro delle sue attività. Durante le dichiarazioni, sono state menzionate anche le interrogazioni a Trump sotto giuramento riguardo a questioni simili. Nel frattempo, si parla di una foto di Hawking legata al caso, alimentando curiosità e interrogativi sulla vicenda.

È stata sospesa brevemente la deposizione di Hillary Clinton sul caso Epstein dopo che su X è stata condivisa una foto della sua testimonianza a porte chiuse in corso, il che rappresenta una violazione del regolamento della Camera. Il portavoce dell'ex first lady, Nick Merrill, ha spiegato che «si sta cercando di capire da dove proviene la foto». A postare l'immagine è stato Benny Johnson, un commentatore politico di destra e YouTuber, che sostiene di averla ricevuta dalla rappresentante repubblicana Lauren Boebert. Stamattina l'ex segretaria di Stato si era presentata davanti alla commissione di vigilanza della Camera per testimoniare nell'inchiesta sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Epstein, la deposizione di Hillary Clinton: "Mai incontrato. Interrogate Trump sotto giuramento" | Il caso della foto di Hawking

