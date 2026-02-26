Dopo oltre sei anni dalla morte di Epstein, i file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continuano a suscitare attenzione e a sollevare interrogativi sulle reti di potere coinvolte. La diffusione di questi documenti ha portato a reazioni a livello internazionale, con commenti e prese di posizione che coinvolgono figure di spicco e istituzioni di rilievo. La vicenda mantiene il suo impatto anche nel dibattito pubblico globale.

A oltre sei anni dalla morte di Jeffrey Epstein, non si arresta la nuova ondata di rivelazioni contenute nei file diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I documenti — milioni di pagine tra email, agende, fotografie e registri di viaggio — stanno riaprendo interrogativi sui rapporti tra il finanziere e alcune delle figure più influenti del mondo politico, economico e accademico occidentale. Le conseguenze sono immediate e tangibili: dimissioni ai vertici di un’istituzione simbolo della governance globale come il World Economic Forum, testimonianze davanti al Congresso americano e un acceso dibattito mediatico su fotografie e frequentazioni del passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Epstein file, l’onda d’urto globale: dimissioni a Davos, Clinton al Congresso e nuove ombre sulle élite internazionali

Caso Epstein, è il giorno della deposizione dei Clinton al Congresso. Salta pure il presidente di DavosE’ il giorno dei Clinton per lo scandalo dei file del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Clinton rilancia il caso Epstein: accuse a Trump e imminente testimonianza al Congresso tra polemiche e nuove indagini.Clinton accusa Trump: insabbiamento sui documenti di Epstein, imminente testimonianza al Congresso Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione...

Temi più discussi: Epstein files, svaniti i documenti su una donna che accusava Trump: Diceva di essere stata molestata quando era minorenne; Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Epstein file: terzo giorno di perquisizioni a casa di Andrea, implicato nei traffici del faccendiere pedofilo; Caso Epstein, Hillary Clinton: Chiamate Trump a testimoniare. Gates fa mea culpa.

Caso Epstein, Hillary Clinton arriva per deporre davanti al Congresso UsaI documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense continuano a produrre conseguenze ai vertici della finanza globale e del mondo accademico ... ilsole24ore.com

Epstein file: terzo giorno di perquisizioni a casa di Andrea, implicato nei traffici del faccendiere pedofiloIl coinvolgimento dell'ex principe inglese nello scandalo Epstein coincide con la crisi nera della monarchia britannica: sceso sotto il 50% il sostegno ai Windsor ... rtl.it

Gli effetti sono dirompenti, ma chi era Epstein Perché questi file sono così rilevanti Ecco un'analisi approfondita del caso per rispondere alle principali domande facebook

. @paolomieli: "La domanda che si fanno tutti sui file di Epstein è questa: nel 2008 Epstein è stato condannato, è morto nel 2019, come è possibile che tante persone non hanno preso precauzioni su questa frequentazione se era già stato condannato" x.com