Epic Games Store ha annunciato i giochi gratuiti disponibili da oggi, 5 marzo 2026, e ha anticipato quelli che si potranno riscattare nei prossimi giorni. Come ogni giovedì, il negozio digitale rinnova la sua selezione di titoli gratuiti, offrendo ai giocatori l’opportunità di scaricare nuovi giochi senza costi aggiuntivi. La lista dei titoli cambia settimanalmente, con aggiornamenti regolari.

Anche questa settimana Epic Games Store rinnova il suo appuntamento fisso del giovedì, svelando i giochi gratuiti disponibili da oggi e anticipando quelli che potranno essere riscattati dal 5 marzo 2026. L’iniziativa continua a rappresentare uno dei punti di forza della piattaforma PC, capace di attirare milioni di utenti con titoli di generi molto diversi tra loro. Dopo puzzle ed action retro, la prossima settimana toccherà a un gestionale ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons e a un’avventura indie dal tono surreale. Prima di guardare al 5 marzo, è utile ricordare che fino a quella data sono ancora disponibili gratuitamente Boxes: Lost Fragments e My Night Job. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store svela i giochi gratis del 5 marzo 2026

Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 26 febbraio 2026Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti, annunciando ufficialmente i titoli che saranno disponibili a partire...

Epic Games Store, sono stati annunciati i due giochi gratis del 5 Febbraio 2026Epic Games Store ha svelato i due giochi gratis che saranno disponibili a partire dalle ore 17:00 del 5 febbraio 2026.

PlayStation Plus Gennaio 2026: i giochi gratis PS5 e PS4

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Epic Games Store svela i giochi del 26 febbraio e rende disponibili quelli di oggi; Giochi PC gratis: Epic svela i prossimi regali, c'è un folle titolo a base di rapine; Epic Games Store svela i giochi gratis del 5 marzo 2026; Sony svela i requisiti PC di Death Stranding 2: specifiche accessibili e supporto ultrawide.

Giochi PC gratis: Epic svela i prossimi regali, c'è un folle titolo a base di rapineScopriamo quali sono i giochi gratis disponibili ora sull'Epic Games Store e quelli in arrivo la prossima settimana. everyeye.it

Epic Games Store svela i giochi del 26 febbraio e rende disponibili quelli di oggiEpic Games Store ha reso disponibili i giochi di oggi, 19 febbraio, e ha svelato i titoli che avremo modo di richiedere a partire dal 26 febbraio. In entrambi i casi avrete 7 giorni per aggiungerli al ... msn.com

Epic Games Store: i giochi gratis del 5 marzo sono stati annunciati, disponibili quelli di oggi x.com

Epic Games Store offre gratis due nuovi giochi per PC fino al 5 marzo: un'avventura indie e un action a tema zombie. https://www.everyeye.it/notizie/giochi-pc-gratis-epic-games-store-regala-due-giochi-valore-20-euro-862000.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook