Emergenza furti | arruoliamo i vigilantes

Faccia a faccia con il prefetto, per chiedere "più carabinieri in servizio a Santarcangelo e maggiori controlli ". Mentre divampa in città la polemica sulla sicurezza, dopo gli ultimi blitz nelle case e l’assalto alle Poste di piazza Marconi, dove martedì una banda ha fatto esplodere il bancomat, oggi si terrà un nuovo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura dedicato proprio all’emergenza furti. E l’amministrazione di Santarcangelo tornerà a chiedere al prefetto Giuseppina Cassone di potenziare i controlli e il numero di carabinieri, visto che oggi sono appena una decina. Il Comune pretend più divise, mentre Fratelli d’Italia e Alleanza civica attaccano il sindaco Filippo Saccheti e l’assessore Luca Paganelli e invocano "soluzioni concrete: basta parole, servono i fatti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sos a Forte dei Marmi: “Troppi furti e rapine, vigilantes di rinforzo”Forte dei Marmi, 13 dicembre 2025 – Babbo Natale a Forte dei Marmi porta in dono vigilantes notturni.

