Emanuela Orlandi Chi l’ha visto mostra un appunto inedito della Polizia | Ho chiesto a suor Dolores la ragazza misteriosa era Laura Casagrande

Il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi è tutto lì, in quel predatore che il 22 giugno del 1983 l’avvicina davanti al Senato con la scusa di farle fare un lavoretto per l’Avon pagato bene, anche troppo. Lei è una ragazzina e chissà cosa sogna di comprare con quei 375mila lire. Quell’uomo non è stato mai rintracciato o identificato ma ha fatto intanto sparire la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie da 43 anni. Ieri, nel corso di “ Chi l’ha visto” sono stati aggiunti nuovi elementi sugli ultimi attimi in cui la Orlandi è stata vista in vita, rimessi in fila dalla giornalista Federica Sciarelli, alla luce delle nuove indagini su un’amica di Emanuela che frequentava la sua stessa scuola di musica da cui scomparve quel pomeriggio senza lasciare traccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Orlandi, pubblicato un appunto inedito della Mobile con la testimonianza di un’amica: “Ha riconosciuto Laura Casagrande come la ragazza insieme ad Emanuela all’uscita da scuola”

Emanuela Orlandi, la commissione indaga sulla Bmw misteriosa e convoca Dolores Brugnoli, di chi si trattaUn’altra convocazione mantiene accesi i riflettori sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e su quel 22 giugno 1983, quando la 15enne svanì nel nulla...

Emanuela Orlandi, una nuova indagata nell'inchiesta sulla sua scomparsa: Laura Casagrande. Chi è

Temi più discussi: Speciale Chi l'ha visto?; 'Chi l’ha visto?', Federica Sciarelli ‘sfida’ Sanremo con uno scoop su Emanuela Orlandi: i nuovi documenti svelati; Emanuela Orlandi, una delle piste porta direttamente in Vaticano secondo l'ex procuratore Giovanni Malerba; Giallo Emanuela Orlandi, l'ex procuratore Giovanni Malerba: Depistaggio sofisticatissimo, la pista prevalente porta in Vaticano.

Il caso Emanuela Orlandi a Chi l’ha visto/ L’analisi di documenti inediti con il fratello PietroA Chi l'ha visto si parlerà questa sera del caso Emanuela Orlandi, analizzando in particolare dei documenti inediti insieme al fratello Pietro ... ilsussidiario.net

Chi l’ha Visto, documenti inediti su Emanuela OrlandiChi l'ha Visto?: Federica Sciarelli torna con un focus sui predatori sessuali. Spazio al caso di Emanuela Orlandi ... davidemaggio.it

Emanuela Orlandi: Tre diverse versioni fornite da Laura Casagrande, all’epoca compagna della scuola di musica. Oggi è indagata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni al pm, dopo la sua audizione in Commissione Parlamentare d’inchiesta. Chi era l - facebook.com facebook

Giallo Emanuela Orlandi, l'ex procuratore Giovanni Malerba: «Depistaggi molto sofisticati, nessun dubbio sul legame con il caso Gregori» x.com